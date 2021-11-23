وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق المحكوم بالاعدام وصاحب اكبر مذبحة في البلاد

2021/11/23 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 40 عاما من ارتكابه مذبحة في بلاده، توفي رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان، اليوم الثلاثاء، عن عمر 90 عاما.وقالت وكالة “يونهاب” المحلية للأنباء إن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان … Readmore

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