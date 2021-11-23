حصيلة ضحايا الوباء للعام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي

2021/11/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن سبع مئة وسبعين ألفا وست مئة وواحد وتسعين حالة وفاة ب‍فيروس كورونا منذ انتشار الوباء

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز فأن عدد وفيات فيروس كورونا للعام الحالي في الولايات المتحدة تجاوز الحصيلة المسجلة لضحايا الجائحة في العام الماضي، وكان عدد الوفيات خلال العام الماضي بلغ أكثر ثلاث مئة وخمسة وثمانين الفا حالة وفاة بالفيروس.

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