اشتباكات مسلحة خلال مداهمة مقر ينتحل اسم الحشد الشعبي

2021/11/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني بوقوع اشتباكات مسلحة خلال مداهمة أمن الحشد الشعبي لمقر وهمي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن قوات أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية ببغدادوأضاف المصدر، أثناء المداهمة حصل اشتباك بين أمن الحشد ومسلحي المقر ما استدعى تدخل الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن أمن الحشد والفرقة الخاصة اعتقلتا أربعة أشخاص وأغلقتا المقر.

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