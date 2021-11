الخارجية الأميركية تنصح رعاياها تجنب السفر إلى أربعة دول من بينها العراق

2021/11/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

People wait to receive COVID-19 coronavirus vaccine doses at a make-shift vaccination centre at a shopping mall in Iraq's capital Baghdad on August 25, 2021.



(Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

نصحت الولايات المتحدة، رعاياها بتجنب السفر إلى أربعة دول من بينها العراق.

وأكدت الخارجية الأميركية عبر موقعها الخاص انها رفعت درجة تصنيف السفر الى الفئة الرابعة وذلك بوضع عبارة “لا تسافر” أمام أسم العراق في تحديثات السفر للمواطنين والمقيمين الأميركيين.

وذكرت الخارجية أن رفع التصنيف في العراق يعود إلى عدة أسباب اولها الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وكوفيد تسعة عشر، والقدرة المحدودة لدى بعثة العراق لتقديم الدعم للمواطنين الأميركيين وتضم الدول الاخرى وألمانيا والدنمارك وبوروندي بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فقط

