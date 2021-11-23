2021/11/23 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن “إيران حاصرت بلاده، وأن مطاردة الإرهاب أثناء الخدمة الذي يديره فيلق القدس الإيراني، لم يعد له معنى بعد الآن، وعلينا الوصول للمصدر”.وفي كلمة ألقاها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينيت: إيران حاصرت إسرائيل وطوقتها في حلقات من الميليشيات والصواريخ المركز الخبري الوطني.

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