تصريح جديد لأردوغان يقود الليرة التركية نحو الهاوية

2021/11/23 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم بنسبة 5% بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادية”.وتراجعت العملة […]

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