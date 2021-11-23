بالصور:محافظة كربلاء تشهد انطلاق باصات النقل العام وتبدأ بخمسة خطوط والمحافظ يؤكد سنصل الى 100 باص

2021/11/23 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت محافظة كربلاء المقدسة اليوم

الثلاثاء 23/11 المرحلة الاولى لتشغيل

حافلات النقل العام بحضور المحافظ

ومدير عام نقل المسافرين والنائب

الاول للمحافظ وقائد شرطة كربلاء

اوضح محافظ كربلاء نصيف الخطاب

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