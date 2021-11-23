مسؤول بالعتبة الحسينية يتحدث عن مشروع توسعة الحرم الحسيني: نصف مليون متر مربع المساحة الكلية للمشروع

2021/11/23 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرارها بمشروع صحن العقيلة زينب

(عليها السلام) الواقع الى جهة الجنوب

الغربي من مرقد الإمام الحسين (عليه

السلام) والبالغ مساحته اكثر من (150) ألف

متر مربع، ومباشرتها بمشروع صحن الإمام

الحسن (عليه

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