مفوضية الانتخابات تشرع بالعد والفرز اليدوي في 389 محطة بذي قار

2021/11/23 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت مفوضية الانتخابات بالعد والفرز اليدوي للمحطات الجديدة التي صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية والبالغة ثمانمائة وسبعين محطة انتخابية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن المفوضية بدأت بعد وفرز محطات ذي قار والبالغة ثلاثمئة وتسع وثمانين محطة، تليها نينوى، والمثنى، والنجف، علاوة على العاصمة بغداد، وأشار جميل الى أن الطعون التي تم قبولها ستغير بمقاعد الفائزين في البرلمان الجديد.

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