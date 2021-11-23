بلاسخارت تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الجارية في العراق

2021/11/23 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن تقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عصر اليوم بشأن الأوضاع الجارية في العراق.

وقالت البعثة في بيان إن بلاسخارت ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي يوم الثلاثاء، في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد.

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