2021/11/23 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة من ارهابيي عصابات داعش في محافظة أربيل.وذكر التحالف في بيان :”نتيجة سلسلة من العمليات، جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وبمساندة التحالف الدولي يلقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربيل..



جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 4 دواعش بمساندة التحالف الدولي المركز الخبري الوطني.

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