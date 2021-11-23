2021/11/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّت الفائزة في الانتخابات النيابية

سروة عبد الواحد، الثلاثاء، الفشل

المتراكم في إقليم كردستان بأنه سينهي

حكم العوائل.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على موقعها

في “تويتر” ، إن “التظاهرات في أربيل

والسلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سروة عبد الواحد: الفشل المتراكم في الإقليم سينهي حكم العوائل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سروة عبد الواحد: الفشل المتراكم في الإقليم سينهي حكم العوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).