2021/11/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد

الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا

يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد

الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه

بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ ​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).