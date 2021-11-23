قانون اشغالات الطرق والارصفة فى مصر - نشات نصر سلامه

2021/11/23 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نشات_نصر_سلامه كلنا نعانى فى مصر سواء عابرى الطرق او الذين يستعملون السيارات من قيام معظم المحلات التجارية التجارية باشغال الطرق والارصفة ببضاعتهم الامر الذى يؤدى الى تعرض السائرين لخطر السير فى نهر الطريق ويؤدى الى اختناق مرورى دائم والامر الذى يتم ترجمته اقتصاديا فى ضياع الملايين من الجنيهات نتيجة استهلاك مزيد من الوقود والى تاخر المواطن عن عمله او قضاء مصالحه بالاضافة الى اهدار ملايين اخرى نتيجة تقاعس المحلي ......





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