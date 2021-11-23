2021/11/23 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٠-;-٥-;- - اللامتناهي هو العالم وليس اللهأشلاغ هو مؤلف عمل مهم للغاية، إنه مع شلومو إلياشيف Shlomo Eliashiv وإيتسخاك هاكوهين كوك Itskhak Hacohen Kook، أحد الأساتذة الثلاثة الرئيسيين للقبالة في القرن العشرين.



أشهر أعماله وأكثرها انتشارًا هي الترجمة الحرفية للزوهار، من الآرامية إلى العبرية، مع تعليق بعنوان " سلم أو سولام Soulam .



ونشر مجموعة كبيرة من ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامتناهي : الله أم العالم ؟ - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامتناهي : الله أم العالم ؟ - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).