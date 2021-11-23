الهوية والإنسانية تباد في عفرين ؟!. - ليلى موسى

2021/11/23 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى لا يكاد يمر يوماً إلا ونسمع فيه عن الانتهاكات التي يتعرض لها سكان عفرين الأصلاء، على يد جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته من السوريين المتطرفين الذين باعوا أنفسهم وعاثوا فساداً منذ احتلال عفرين في آذار ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- م، وعبر ممارسات تتعارض وأبسط المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي ظل صمت دولي مريب.عمليات التغيير الديمغرافي، والتطهير العرقي والثقافي؛ يمارس وفق منهجية مدروسة ومح ......





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