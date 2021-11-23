وزير الدفاع يلغي ايقاف الاوامر الادارية لطلبة المجموعة الطبية الدارسين على نفقة الوزارة

2021/11/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع عن موافقة الوزير / جمعة عناد سعدون/ على إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع (المجموعة الطبية)./انتهى3

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