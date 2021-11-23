إليكم 5 رسائل بتقرير حالة الأغذية والزراعة الصادر عن FAO

2021/11/23 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO" 7 رسائل فيما يتعلق بحالة الأغذية والزراعة 2021 وزيادة قدرة النظم الزراعة والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد.

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