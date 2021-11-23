إنفوجرافيك.. أبرز 10 تعديلات على قانون العمل الجديد في الإمارات

2021/11/23 | 13:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل في الدولة.وتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من 2 فبراير/شباط 2022، على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال بالقطاع …

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