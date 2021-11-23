الصدر يوجه أمرا بشأن الناشط المختطف سجّاد العراقي

2021/11/23 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمتابعة ملف الناشط المختطف سجّاد العراقي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الصدر التقى والدة الناشط المختطف (سجّاد العراقي) وأمر بمتابعة ملف ولدها من خلال الجهات الرسمية والقانونية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لعائلته".

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