2021/11/23 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء ،إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية لطلبة الطب الدارسين على نفقة وزارة الدفاع.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون حصل على موافقة إلغاء إيقاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية لطلبة الطب الدارسين على نفقة وزارة الدفاع المركز الخبري الوطني.

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