عناد يوجه باستئناف الأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة الدفاع من المجموعة الطبية

2021/11/23 | 13:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، باستئناف العمل بالأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة الوزارة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، إنه "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع (المجموعة الطبية)".

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