2021/11/23 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالغاز المسيل..تفريق الطلبة المتظاهرين في السليمانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالغاز المسيل.. تفريق الطلبة المتظاهرين في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالغاز المسيل.. تفريق الطلبة المتظاهرين في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).