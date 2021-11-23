الصدر يلتقي بوالده المخطوف سجاد العراقي

2021/11/23 | 13:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر أمر بمتابعة ملف ولدها من خلال الجهات الرسمية.

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