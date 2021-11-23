توضيح من أمانة مجلس الوزراء بشأن مشروع تطوير مدينة الصدر

2021/11/23 | 13:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موعد المباشرة بمشروع بناء الأبنية المدرسية النموذجية في مدينة الصدر.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة المشرفة على مشروع تطوير مدينة الصدر بانتظار الانتهاء من أداء التصاميم من قبل الشركات الاستشارية التي تم تكليفها بهذا الموضوع"، لافتًا إلى أنه "في حالة وصول التصاميم ومن ثم المصادقة عليها، يتم بعد ذلك إعداد مسودة العقد وتوقيع العقد بعد اختيار الشركات الصينية التي ستنفذ هذا المشروع".

وحول مشروع بناء الأبنية المدرسية النموذجية، أكد مجيد أن "المشروع يعد مشروعًا وطنيًا حيث يتضمن 7 آلاف مدرسة"، لافتًا إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء ألف مدرسة خلال العام الحالي".

وأكد أن "المباشرة بالمشروع ستتم قريبًا بعد أن يتم توقيع العقد"، مؤكدًا أن "جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والمالية انتهت مع الشركة وما تبقى هو الإعداد لمسودة العقد".

ولفت الى أنه "قريبًا سيتم توقيع العقد، ومن ثم تسليم المواقع إلى شركتين صينيتين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لديها خطة لتوسعة عدد المدارس".

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