إسرائيل تتهم إيران بشن هجمات بحرية عبر طائرات مسيرة من

2021/11/23 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت إسرائيل إيران، الثلاثاء، بشن هجمات على أهداف بحرية، من قواعد في شبهار (قرب حدود باكستان) وجزيرة قشم.

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