2021/11/23 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، القاء القبض على متهم بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة وآخر بالسرقة ببغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات والسرقة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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