مفوضية الانتخابات تؤكد تغير 6 مقاعد فقط تغيرت بعد اعادة الفرز والعد اليدوي

2021/11/23 | 13:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات ان 6 مقاعد ستتغير في 6 محافظات عراقية، لافتة الى أن إعادة العد والفرز لكل محافظات العراق غير قانوني.وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل: إن “المفوضية الان استقبلت جميع الطعون من الهيئة القضائية، منها … Readmore

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