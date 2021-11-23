الدفاع تصدر توجيهين بشأن ذوي الشهداء والطلبة الدارسين على نفقتها

2021/11/23 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، توجيهين بشأن ذوي الشهداء والطلبة الدارسين على نفقتها.وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنها "تدعو ذوي الشهداء المعدومين والمدرجة اسماؤهم في القوائم المرفقة أدناه، إلى مراجعة الدائرة يوم الخميس الموافق ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١، لاستلام الرواتب المتراكمة.واضافت ان "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وافق على إلغاء إيقاف الأوامر الإدارية للطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع (المجموعة الطبية)".ادناه اسماء ذوي الشهداء:

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