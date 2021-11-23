محافظ ذي قار يعلن تسليم مواقع انشاء مطار الناصرية الدولي للشركة الصينية المنفذة

2021/11/23 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، تسليم مواقع انشاء مطار الناصرية للشركة الصينية المتحدة للانشاءات لغرض بدء العمل بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.وقال الخفاجي / حسب بيان لمكتبه / ان : الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وان تواصل انجاز المراحل بشكل متقن وتحت مراقبة وسلطة الجهات المختصة العراقية.واشار الخفاجي الى ان : هذا المشروع الحيوي سيكون له الأثر الكبير في واقع المحافظة الاقتصادي والتنموي لما يوفره من فرص عمل وتنشيط لحركة السياحة والتجارة./انتهى3

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