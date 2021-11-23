غروسي من طهران : نحاول التوصل الى نتيجة إيجابية في اجتماع اليوم

2021/11/23 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انه يتطلع لمواصلة المفاوضات مع ايران لإيجاد أرضية مشتركة .وبحسب وكالة انباء فارس ، ان غروسي الذي وصل طهران الليلة الماضية على رأس وفد لاجراء محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ، صباح اليوم الثلاثاء عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المباحثات مع اسلامي ".وقال غروسي: خلال زيارتي لإيران قبل بضعة أشهر ، اتفقنا مع إسلامي على أنني سأعود في غضون بضعة أشهر لمواصلة عملنا المشترك بشأن اضفاء الشفافية، وكذلك لمواصلة وتعميق المحادثات مع لحكومة الإيرانية الجديدة ، وسألتقي وزير الخارجية الايراني في غضون ساعات ".وتابع :"لقد كانت محادثات اليوم مكثفة ونتطلع إلى مواصلة المفاوضات بهدف إيجاد أرضية مشتركة .واضاف: هذه قضايا نناقشها مع إسلامي ، لكن هدفنا هو تحديد آفاق البرنامج النووي بطريقة يمكن أن تساعد، في ضوء تغير المناخ، في إنتاج طاقة نظيفة وإتاحتها للجميع، كان هذا موضوعًا نوقش بالتفصيل في قمة غلاسكو منذ فترة.واختتم غروسي قائلا: نحاول أن نجعل نتيجة اجتماع اليوم إيجابية"./انتهى2

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