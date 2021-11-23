الشيخ حمودي يهنئ طلبة العراق بعيدهم ويدعو الحكومة لانتشال التعليم من الاهمال

2021/11/23 | 13:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ هنأ الشيخ د.همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء الطلبة العراقيين بعيدهم السنوي.ودعا سماحته؛ الحكومة ووزارة التربية الى إيلاء التعليم قصارى الرعاية والدعم، واعلان هذا العام عاما للتصحيح التربوي لانتشال التعليم مما لحق به من إهمال وتجاهل لبناه التحتية.وفيما يلي النص الكامل للبيان بسم الله الرحمن الرحيم (يَرْفَعِ […]

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