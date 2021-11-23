المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لاحتجازها تعسفيا 427 قاضيا بعد محاولة انقلاب 2016

2021/11/23 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لاحتجازها موقتا و”بطريقة تعسفية” 427 قاضيا ومدعيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.ورأى القضاة الأوروبيون بالاجماع أن انقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بحبسها موقتا … Readmore

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