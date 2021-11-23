رسمياً.. تسليم مواقع انشاء مطار ’الناصرية الدولي’ للشركة الصينية المنفذة (صور)

2021/11/23 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الثلاثاء، تسليم مواقع مطار الناصرية للشركة الصينية المتحدة للانشاءات لغرض بدء العمل بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

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وقال الخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، إن "الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وان تواصل انجاز المراحل بشكل متقن وتحت مراقبة وسلطة الجهات المختصة العراقية".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذا المشروع الحيوي سيكون له الأثر الكبير في واقع المحافظة الاقتصادي والتنموي لما يوفره من فرص عمل وتنشيط حركة السياحة والتجارة".

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