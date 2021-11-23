الصدر يلتقي والدة الناشط المغيّب سجاد العراقي ويصدر توجيهًا بشأنه

2021/11/23 | 14:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بمتابعة ملف الناشط المختطف سجاد العراقي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الصدر التقى اليوم، والدة الناشط المختطف (سجّاد العراقي)".

وأضاف أن "الصدر وجه بمتابعة ملف ولدها من خلال الجهات الرسمية والقانونية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لعائلته".

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