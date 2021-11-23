ذي قار تعلن تسليم موقع انشاء مطار الناصرية الدولي للشركة الصينية المنفذة

2021/11/23 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، ان الشركة الصينية المنفذة لمشروع مطار الناصرية تسلمت موقع المشروع من أجل الشروع في العمل مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال محافظ ذي قار إن “الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وان أعمال الشركة سوف يمر بمراحل وتحت مراقبة وسلطة الجهات المختصة العراقية”.

واشار الى ان ” هذا المشروع الحيوي سيكون له الأثر الكبير في واقع المحافظة الاقتصادي والتنموي لما يوفره من فرص عمل وتنشيط حركة السياحة والتجارة”.

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