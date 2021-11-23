إرحموا من في الأرض .. يرحمكم من في السماء - أحلام أكرم

2021/11/23 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء !!!!!!!!برغم عدم تصريح الممثلة القديرة إلهام شاهين مناصرتها لقضايا المجتمع الإنسانية علانية, إلا أنني أؤمن بأنها وفي ضميرها تحمل رسالة إنسانية عميقة ..



إختارت الفن والتمثيل لتوصيلها لمجتمع نشأت فيه ..



وتحبه ..



وترى الهاوية التي ينزلق إليها ..لم أكن من عشاق فنها ..



إلا أنني وحين علمت بأنها دفعت من مالها الخاص لإنتاج فيلم "يوم للستات" ..حملت لها كل ال ......





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