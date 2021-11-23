مقدمة كتاب حوارات في الفكر والأدب- رياض كامل - رياض كامل

2021/11/23 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_كامل حوارات في الفكر والأدبمقدمة راودتني فكرة محاورة الأدباء قبل حوالي ثلاثة عقود، إيمانا مني أنّ صوت الأديب والأدب هام جدا، ويجب أن يصل إلى الناس في بيوتهم، وإلى الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم.



فقمت مع طلابي، أثناء عملي في حقل التربية والتعليم، بإجراء حوارات أدبية مع عدد كبير من الأدباء في بلادنا، وقد فاجأني الشاعر جريس دبيات بإشارته إلى ذلك في السؤال الأول من الحوار معه: "اسمح لي أوّلا ......





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