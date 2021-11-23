2021/11/23 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن اصابة مواطنين اثنين بطلق ناري طائش، في محافظة ذي قار.وقال المصدر، لمراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “مواطن يعمل تدريسي، في قضاء الشطرة، اصيب اليوم بطلقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة “منطقة حساسة”..



عيارات نارية “طائشة” تخترق جسد مواطنين بذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة “منطقة حساسة”.. عيارات نارية “طائشة” تخترق جسد مواطنين بذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة “منطقة حساسة”.. عيارات نارية “طائشة” تخترق جسد مواطنين بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).