الحشد الشعبي يقصف أهدافا لداعش في حوض حمرين

2021/11/23 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دكت مديرية الصواريخ بالحشد الشعبي، الثلاثاء، معاقل لفلول “داعش” الإرهابي في حوض حمرين في محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القصف يأتي لمعالجة عدد من المضافات […]

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