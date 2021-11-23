تظاهرات السليمانية تدخل يومها الثالث.. والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع ضدهم

2021/11/23 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة السليمانية، لليوم الثالث على التوالي تظاهرات احتجاجية فيما تحاول القوات الامنية تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم.

وتجددت الصدامات بين الطلبة المحتجين وقوات الأمن في السليمانية اليوم، (23 تشرين الثاني 2021)، حيث استخدمت الاخيرة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قطعوا مجموعة طرقات في المحافظة، مما ادى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

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