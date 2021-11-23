2021/11/23 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة كربلاء، الثلاثاء، إنطلاق المرحلة الاولى لتشغيل حافلات النقل العام .

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وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، إن "هذه المرحلة تمثل الخطوة الأولى في انطلاق النقل العام في المحافظة وستكون هنالك وجبات اخرى من الباصات للوصول إلى الـ 100 باص".

وأضاف، أن "النقل العام لا يؤثر على النقل الخاص، خاصة وان النقل العام يعد خدمة اساسية في كل بلدان العالم وسينطلق ضمن خطوط واماكن توقف مخصصة".

وتابع البيان، أن "الحكومة المحلية وقسم الاتصال والتكنلوجيا ستطلق تطبيقاً الكتروني للهواتف ليتم من خلاله معرفه مسارات الباصات ووقت وصولها ".

وأوضح، أن "النقل العام سيخدم بشكل مباشر اغلب شرائح المجتمع كالطلبة والمتقاعدين والمعاقين وابناء الشهداء من خلال التخفيض والدعم باصدار بطاقة خاصه بهم، بالاضافة الى باقي الشرائح الذين سيتم شمولهم بعد وصول الباصات التي تم تنسيق مع وزارة النقل في وصولها".

واشار إلى أن "المحافظة تخطط في مجال النقل الى انشاء خط القطار بين كربلاء والنجف وايضا هنالك المترو داخل المدينة الذي يتم العمل به وفق التخطيط العمراني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: الباصات الحُمر في شوارع كربلاء للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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