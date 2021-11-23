2021/11/23 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.وقال المتحدث باسم إدارة النادي علاء محمد في تصريح صحافي، :”الفريق سيشارك في البطولة الآسيوية وسيلعب بصورة مباشرة لحصوله على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الجوية يؤكد مشاركته في أبطال آسيا المركز الخبري الوطني.

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