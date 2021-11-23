2021/11/23 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، تنويهاً للعلوميين في ثلاث محافظات.وقالت المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “الى المتقدمين من حملة الشهادات العليا من محافظات (نينوى والقادسية والمثنى) والمشمولين بقانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصدر تنويهاً مهما لحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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