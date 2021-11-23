ليفاندوفسكي وبنزيما على موعد مع رقم قياسي في الجولة الخامسة بدورى الأبطال

2021/11/23 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بات البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى ونظيره الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني على موعد مع التاريخ ورقم قياسي جديد ومميز بانطلاق مواجهات الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-22.

وتقام منافسات الجولة الخامسة يومى الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نوفمبر الجارى، بعدما نجحت 4 أندية فى حجز مقاعدها مبكراً بدور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وحسمت أندية ليفربول وأياكس الهولندى، وبايرن ميونخ ويوفنتوس الإيطالى التأهل بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات متتالية لكل منهما فى مجموعته.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 64 هدفا مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال، وهو في الترتيب الرابع كأكثر لاعب يسجل أهداف مع فريق واحد في هذه المسابقة، بفارق هدفين عن الثالث راؤول جونزاليس صاحب الـ 66 هدف مع ريال مدريد.

كما سجل الفرنسي كريم بنزيما 63 هدفا مع ريال مدريد في دورى الابطال ويحتاج هو الآخر 3 أهداف لتخطى رقم الاسباني رؤوال، عنما يواجه ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفى.

وتأتى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري الابطال مع فريق واحد :كالتالي

ميسي: 120 هدفا - برشلونة

كريستيانو: 105 هدفا - ريال مدريد

راؤول جونزاليس: 66 هدفا - ريال مدريد

ليفاندوفسكي: 64 هدفا - بايرن ميونخ .

بنزيما: 63 هدفا - ريال مدريد .

توماس مولر: 49 هدفا - بايرن ميونخ

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