مجلس الخدمة يصدر تنويهاً للعلوميين في ثلاث محافظات

2021/11/23 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، تنويهاً للعلوميين في ثلاث محافظات.

وقالت المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الى المتقدمين من حملة الشهادات العليا من محافظات (نينوى والقادسية والمثنى) والمشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 والتي تقع اختصاصاتهم ضمن قانون ذوي المهن الطبية والصحية الساندة (العلوميين) والذين تم قبولهم لدخول المرحلة الثانية (المقابلات) التي تمثل احد مراحل التعيين والتي تفرد بها مجلسنا للتذكير الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الأتحادي غدا الاربعاء 2021/11/24 في تمام الساعة (8) صباحاً اذ ان اللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحاً".

واضاف: "لمعرفة ارقام الاستمارات يرجى زيارة الموقع الالكتروني".

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