مقتل عامل في ظروف غامضة بديالى

2021/11/23 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة/ نينا / قتل عامل في ظروف غامضة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اليوم .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /: نينا / ان عاملا قتل بظروف غامضة باطلاق النار عليه من قبل مجهول اثناء تواجده قرب منزله بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي .فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث ./انتهى

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