قصف معاقل فلول داعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة

2021/11/23 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قصفت الكتيبة الصاروخية للحشد الشعبي معاقل لفلول “داعش” الإرهابي في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .وذكر مصدر في اعلام الحشد الشعبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم أن “القصف يأتي لمعالجة عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي وتامين الطريق امام القطعات الأمنية التي تواصل تطهير عدد من مناطق ديالى لتجفيف منابع الارهاب فيها والقضاء على التواجد الداعشي بصورة نهائية ./انتهى

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