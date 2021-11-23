تسليم مواقع انشاء مطار الناصرية الدولي للشركة الصينية المنفذة

2021/11/23 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الثلاثاء، تسليم مواقع مطار الناصرية للشركة الصينية المتحدة للانشاءات لغرض بدء العمل بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال الخفاجي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وان تواصل انجاز المراحل بشكل متقن وتحت مراقبة وسلطة الجهات المختصة العراقية".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذا المشروع الحيوي سيكون له الأثر الكبير في واقع المحافظة الاقتصادي والتنموي لما يوفره من فرص عمل وتنشيط حركة السياحة والتجارة".

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