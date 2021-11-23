الجامعة الإسلامية في لبنان تصدر 3 قرارات تتعلق بطلبتها العراقيين

2021/11/23 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت الجامعة الاسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن اصدار ثلاثة قرارات تتعلق بطلابها العراقيين.

وقالت الجامعة لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "ستتم اتخاذ قرارات تتعلق بملف الطلاب العراقيين والشهادات، بعد اعفاء رئيسة الجامعة وامين السر وحصول تغييرات ادارية اخرى، اهمها ما يتعلق بالطالب العراقي".

واضافت ان "هذه القرارات تضمنت:

1-اعادة التدقيق في الاعداد والشهادات عبر الاستلال

2- لزوم الدوام الحضوري شهراً واحداً لكل فصل

3-وجوب الحضور العيني في الامتحانات لجميع الطلبة دون استثناء

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